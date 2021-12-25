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Екстренер Усика назвав найнебезпечнішого суперника для Ломаченка

Сьогодні 15:25 264 0
Джеймс Алі Башир виділив боксера, який став би найскладнішим для українця.
Екстренер Усика назвав найнебезпечнішого суперника для Ломаченка
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко

Джерело - obozrevatel.com.

Чемпіон світу за версіями WBC Девін Хейні може стати найнебезпечнішим суперником для Василя Ломаченка.

Про це розповів колишній тренер Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир в інтерв'ю YouTube-каналу Тайк Майсон.

"Я думаю, Девін Хейні [чемпіон WBC] став би найскладнішим випробуванням для Ломи. Тому що Хейні – боксер. Раян Гарсія – точно не про це. Він любить великий "рух", але йому не вдасться побити Ломаченка.

Ще є Джервонта "Танк" Девіс [чемпіон WBA], він сильний панчер. Але Василь його зловить. Це була б "перестрілка" двох панчерів, адже Ломаченко також добре б'є.

Хейні став досить дорослим, хоч пропускає удари. Його біда в тому, що у нього немає гарного вчителя, наставника. Є різниця – бути тренером та вчителем. Чим більше ти тренуєш, тим більше шансів стати вчителем. У цьому і є мінус Хейні. Попри це, Девін може дати жорсткий бій Ломаченку, тому що він гарний власне у боксі", – вважає Башир.

Нагадаємо, Коммі програв Ломаченку одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Василь Ломаченко вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.

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