Екстренер Усика назвав найнебезпечнішого суперника для Ломаченка

Чемпіон світу за версіями WBC Девін Хейні може стати найнебезпечнішим суперником для Василя Ломаченка.

Про це розповів колишній тренер Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир в інтерв'ю YouTube-каналу Тайк Майсон.

"Я думаю, Девін Хейні [чемпіон WBC] став би найскладнішим випробуванням для Ломи. Тому що Хейні – боксер. Раян Гарсія – точно не про це. Він любить великий "рух", але йому не вдасться побити Ломаченка.

Ще є Джервонта "Танк" Девіс [чемпіон WBA], він сильний панчер. Але Василь його зловить. Це була б "перестрілка" двох панчерів, адже Ломаченко також добре б'є.

Хейні став досить дорослим, хоч пропускає удари. Його біда в тому, що у нього немає гарного вчителя, наставника. Є різниця – бути тренером та вчителем. Чим більше ти тренуєш, тим більше шансів стати вчителем. У цьому і є мінус Хейні. Попри це, Девін може дати жорсткий бій Ломаченку, тому що він гарний власне у боксі", – вважає Башир.