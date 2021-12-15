Ф'юрі назвав бажаних суперників у 2022 році

Ф'юрі хоче битися з Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) опублікував список бажаних боїв у 2022 році.

Про це боксер розповів у Twitter.

"З нетерпінням чекаю великих боїв наступного року", - відзначив Ф'юрі.

Починає його список бій, який він уже встиг провести цього року – проти Деонтея Валдера, у якому Ф'юрі виграв. А ось у 2022 році Ф'юрі хоче почати з поєдинку проти обов'язкового претендента на пояс WBC Ділліана Вайта, а також з Ентоні Джошуа та Дереком Чісорою.