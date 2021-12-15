Ф'юрі хоче провести виставковий бій із Майком Тайсоном

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі не проти провести виставковий бій проти легендарного Майка Тайсона.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Люблю бої Майка. Дивився його камбек. Це було дивно. Звичайно ж хотів би провести з ним виставковий бій. Якщо не зростеться з Ділліаном Вайтом, то можна буде зробити виставковий поєдинок з Майком. Тайсон проти Тайсона. Минуле проти сьогодення. Це ж бокс. Тут можна багато чого прикольного зробити", - зазначив Ф'юрі.