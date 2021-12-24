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Джонс: Усик легко переможе Канело

Сьогодні 17:40 77 0
Рой Джонс-молодший, який зараз має російський паспорт, висловився про можливе проведення бою Олександр Усик – Сауль Альварес у рамках першої важкої ваги (90,718 кг)
Джонс: Усик легко переможе Канело
#Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Чемпіону світу у надважкій вазі Олександру Усику (19-0, 13 КО) не потрібно змінювати вагову категорію заради бою з Саулем Альваресом.

Про це розповів легендарний у минулому боксер Рой Джонс-молодший.

"В Усика немає причин спускатися (у важку вагу), щоб битися з Канело. Для мене Усик занадто великий для Канело. Отже, на мою думку, Усик легко переможе Альвареса.

Усик – чемпіон світу у надважкій вазі. Навіщо боксеру повертатися в першу важку вагу, якщо він – чемпіон світу у хевівейті? Подивіться, що сталося, коли Чад Доусон перейшов із напівважкої ваги до другої середньої ваги заради бою з Андре Вордом. То був кінець його кар'єри.

Актуально: Усик - четвертий у рейтингу P4P

Навіщо робити подібний крок, коли є Тайсон Ф'юрі, Деонтей Вайлдер. У нього знову є можливість битися з Ентоні Джошуа, а також багато великих хлопців у цій ваговій категорії.

Усик – чемпіон, і це не має сенсу, якщо він не збираєтеся заробити більше грошей, змагаючись із Канело. І це точно не та причина, тому що поєдинок проти Ф'юрі прямо зараз, ймовірно, це один із найбільших боїв на планеті.

Реванш проти Джошуа – також велика битва. Якщо він хоче використовувати бій з Канело для переговорів, це має сенс. Тому що за реванш з Джошуа можуть заплатити замало. Якщо можна отримати вдвічі більший бій з Канело, то треба спуститися, щоб змагатися з ним.

Але я не розумію, навіщо жертвувати чи ризикувати, скидаючи вагову категорію, коли все, що потрібно робити Усику, це залишатися у хевівейті", – сказав Джонс.

Нагадаємо, Канело може побитися з Усиком.

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