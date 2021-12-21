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Гвоздик розглядає можливість проведення бою з непереможним росіянином

Сьогодні 15:11 446 0
Гвоздик розглядає можливість проведення бою з непереможним росіянином
Гвоздик розглядає можливість проведення бою з непереможним росіянином
#Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик готовий вийти на бій проти володаря титулу WBA Дмитра Бівола.

Про це розповів сам боксер в інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV.

"Спасибі велике за підтримку, Дімо. Із задоволенням приїду, можу навіть тобі допомогти в спарингах. Хочеш побоксувати - можемо про це поговорити, але я все одно думаю, що це не більше, ніж розмови. Я ж чудово розумію, що коли простою, мій актив як боксера дуже швидко знецінюється.

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Сумніваюся, що Біволу потрібно це. Не з точки зору, що я можу доставити проблеми, а в тому плані, що це нецікаво. Але загалом я із задоволенням поговорю. Ми можемо зустрітися та обговорити ці всі моменти", - сказав Гвоздик. 

Нагадаємо, 2019 року Гвоздик програв титул Бетербієву, після чого завершив професійну кар'єру.

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