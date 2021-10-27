Гвоздик назвав умову повернення в бокс

Джерело - Чемпiон.

Українець Олександр Гвоздик готовий повернутися на ринг заради поєдинку з лідером рейтингу найкращих боксерів світу Саулем Альваресом.

Про це боксер заявив у інтерв'ю ESNews.

"Бій із Канело був би великим для мене. Якби він дав мені таку можливість, то завтра я повернувся б на ринг", - сказав Гвоздик.

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Сауль "Канело" Альварес є чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Нагадаємо, Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри після поразки від Артура Бетербієва з Росії у 2019 році.