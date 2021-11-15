Гвоздик: Якщо Канело запропонує бій, я хоч завтра готовий боксувати

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) готовий повернутися до професійного боксу.

Про це він розповів порталу Boxing Studio.

Актуально: Гвоздик назвав умову повернення в бокс

"Вискочити за великим чеком? Кожен погодиться. Я вже казав, якщо Канело запропонує бій, я хоч завтра готовий боксувати, але моя мотивація зрозуміла. Якщо ми говоримо за амбітні здобутки повернутися - зараз цього немає. Я у формі знаходжусь, можу повернутися", - сказав Гвоздик.