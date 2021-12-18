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Чісора: Джошуа нокаутує Усика в реванші

Сьогодні 14:42 96 0
Дерек Чісора прокоментував реванш Усик - Джошуа
Чісора: Джошуа нокаутує Усика в реванші
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Ентоні Джошуа впевнено переможе чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика у бої-реванші.

Про це розповів британський боксер Дерек Чісора.

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"Джошуа збирається нокаутувати Усика цього разу. Це бій, який Ентоні хоче провести та довести, що він може перемогти. Чи можете ви уявити, що Джошуа виграє цей поєдинок рішенням суддів? Його після цього назвуть великим бійцем? Ентоні зараз ретельно працює і нокаутує Усика в реванші", - сказав Чісора.

Нагадаємо, Канело може побитися з Усиком.

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