Чісора: Джошуа нокаутує Усика в реванші

Ентоні Джошуа впевнено переможе чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика у бої-реванші.

Про це розповів британський боксер Дерек Чісора.

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"Джошуа збирається нокаутувати Усика цього разу. Це бій, який Ентоні хоче провести та довести, що він може перемогти. Чи можете ви уявити, що Джошуа виграє цей поєдинок рішенням суддів? Його після цього назвуть великим бійцем? Ентоні зараз ретельно працює і нокаутує Усика в реванші", - сказав Чісора.