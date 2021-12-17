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Ломаченка відсторонили від боксу на невизначений термін

Сьогодні 15:16 526 0
Ломаченка відсторонили від боксу на невизначений термін
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Атлетична комісія штату Нью-Йорк вирішила відсторонити від боксу на невизначений термін українця Василя Ломаченка. 

Про це повідомляє Box Rec.

Причини такого рішення наразі невідомі. Аналогічне рішення Атлетична комісія ухвалила й щодо ганця Річарда Коммі, якого Ломаченко переміг у ніч проти 12 грудня.

Додамо, що відсторонення боксера після бою - звичайна практика, якщо спортсмен побував у нокдауні або був нокаутований. Це роблять для збереження здоров'я боксера.

Нагадаємо, Коммі програв Ломаченку одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Василь Ломаченко вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.

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