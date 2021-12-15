Український боксер Василь Ломаченко найближчим часом не отримає шанс вийти на поєдинок за титули.

Про це заявив промоутер Еді Гірн

"Ломаченко може бути найкращим боксером легкої ваги, але мені здається, що зараз є чотири боксери, які боротимуться за титули. Це Камбосос, Джервонта, Хейні та Раян Гарсія.

Думаю, ми побачимо поєдинки між цими боксерами до того, як настане черга Ломаченка. Колись він отримав шанс, але перша опція - це бій Камбосос - Хейні.

Камбосос віддасть перевагу Хейні, у якого є пояс чемпіона WBC, а не Ломаченку", - зазначив Гірн.