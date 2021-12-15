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Гірн: Ломаченко зараз не отримає титульного бою

Вчора 23:09 291 0
Промоутер - про можливі майбутні поєдинки українця
Гірн: Ломаченко зараз не отримає титульного бою
#Едді Гірн, #Василь Ломаченко

Джерело - Boxingnews 24.

Український боксер Василь Ломаченко найближчим часом не отримає шанс вийти на поєдинок за титули.

Про це заявив промоутер Еді Гірн

"Ломаченко може бути найкращим боксером легкої ваги, але мені здається, що зараз є чотири боксери, які боротимуться за титули. Це Камбосос, Джервонта, Хейні та Раян Гарсія.

Думаю, ми побачимо поєдинки між цими боксерами до того, як настане черга Ломаченка. Колись він отримав шанс, але перша опція - це бій Камбосос - Хейні.

Камбосос віддасть перевагу Хейні, у якого є пояс чемпіона WBC, а не Ломаченку", - зазначив Гірн.

Ломаченко впевнено переміг Річарда Коммі та чекає на можливість вийти на бій проти Джорджа Камбососа, у якого 4 пояси.

Раніше, Василь Ломаченко вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.

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