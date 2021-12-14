Промоутер назвав наступного суперника Ф’юрі

Наступним суперником чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі стане Ділліан Вайт, проти якого він має право захистити свого чемпіонського титулу.

Про це розповів промоутер боксера Френк Воррен.

"Тайсона Ф’юрі зобов'язали вступити в переговори з Ділліаном Вайтом про захист свого титулу WBC у надважкій вазі. Саме цим ми зараз і займаємося - обговорюємо, що може бути ідеальним поверненням на батьківщину для циганського короля. Тайсон не боїться брати на себе будь-які обов'язки з захист пояса, тому, як тільки WBC було прийнято рішення, ми були готові до цього.

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Ф'юрі вже двічі переміг найнебезпечнішого панчера в дивізіоні - навіть три рази, якщо враховувати перший бій, у якому в нього забрали перемогу. То чому хтось має становити для нього загрозу? Вайт отримає свій шанс, коли ми домовимося про угоду, і він побачить, що таке бокс у надважкій вазі елітного рівня.

Хотів би побачити цей поєдинок у лютому чи березні у Великій Британії. Пройшло майже чотири роки з того часу, як Тайсон бився на цих берегах після того, як він завоював Америку. Однак, рішення про те, де це відбудеться, залежатиме від ряду факторів. Упевнений, що з-за кордону також буде багато інтересу", - зазначив Воррен.