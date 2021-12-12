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Камбосос: Чекаю на бій проти Ломаченка, Хейні або Гарсії в 2022 році

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Абсолютний чемпіон світу розповів про можливих суперників у наступному році
Камбосос: Чекаю на бій проти Ломаченка, Хейні або Гарсії в 2022 році
#Ломаченко, #Коммі, #Камбосос

Джерело - Чемпіон.

Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко провів відмінний бій проти Річарда Коммі.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос.

"Відмінний боксерський поєдинок Ломи, який ставить його на рівні з Хейні, Танком (Джервонотою Девісом) та Раяном (Гарсією), навіть після його поразки у бою проти Теофімо. Респект Коммі, воїну, який добре тримався", - заявив чемпіон.

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"З нетерпінням чекаю бою з одним із них у 2022 році, від імені імператора", - написав Камбосос.

Нагадаємо, Коммі відправився до лікарні після бою з Ломаченком.

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