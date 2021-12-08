Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу за трьома версіями в легкій вазі, українець Василь Ломаченко прибув на поєдинок проти ганця Річарда Коммі, який відбудеться в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.
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Бій відбудеться в ніч з 11 на 12 грудня. Орієнтовний початок о 4:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову трансляцію бою.
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