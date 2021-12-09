Арум: WBO призначить Ломаченка обов'язковим претендентом

Промоутер розповів про можливих наступних суперників українського боксера

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко може провести наступний поєдинок проти абсолютного чемпіона в легкій вазі Джорджа Камбососа.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Я думаю, у легкій вазі найбільше сенсу у поєдинку з Камбососом, бо він побив Теофімо, який переміг Ломаченка. А ще в бою з Девіном Хейні, бо він має титул WBC. Все залежить від того, що хоче робити камбосос і чого бажають боксерські організації", - заявив промоутер.

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"Нас запевнили, що WBO призначить Ломаченка обов'язковим претендентом. Якщо ми влаштуємо бій, то я думаю, що це буде пообідній час неділі в Австралії та суботній прайм-тайм у США", – сказав Арум

Нагадаємо, Ломаченко прибув до Нью-Йорка на бій з Коммі.