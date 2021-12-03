Мейвезер оцінив перемогу Усика над Джошуа

Олександр Усик виконав свою роботу у бою проти Ентоні Джошуа, поки британець влаштовував шоу.

Про це розповів колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO).

"Можу сказати, що це не був апсет. Це був поєдинок двох хлопців із дуже великим досвідом. Просто Джошуа показували по всіх телеканалах, а Усік - сильний боксер. Він залишався за лаштунками. Це два бійці з дуже великим досвідом у аматорах.

Один був на увазі, а другий – ні. Ви називаєте це апсетом, але ні, просто Усик працював на задньому плані. Джошуа не впорався у цьому поєдинку", - відзначив Мейвезер.