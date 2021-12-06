Усик назвав найскладнішого суперника

Олександр Усик прокоментував свого найскладнішого суперника

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) щодня бореться з самим собою, щоб досягати успіху.

Про це розповів сам боксер YouTube-канал USYK17.

"Найскладніший бій я веду з собою. Навіть уранці прокидаючись, я думаю: "Так, поспати ще чи вставати? Піти сьогодні на тренування чи пропустити? Поїсти мені забороненої їжі чи ні?" Щодня я з собою борюся. Найскладніший опонент - це ми самі. Тому що шанси рівні. І ти борешся за щось. Актуально: Ф'юрі відмовиться від бою з Джошуа, якщо той знову програє Усику У мене бувають думки на зборах. У мене година вільного часу і три варіанти: поспати, пограти в телефоні або почитати. І найчастіше це другий варіант, оскільки це найлегше. Ти просто колупаєшся в телефоні, ні про що не думаєш і нічого не робиш. Поспати - круто буде. Ти трохи більше відпочинеш, можливо, у тебе трохи більше буде енергії на тренуванні. Але третій варіант - найпрекрасніший, мені здається. і отримуєш корисну інформацію", - відзначив Усик.

Нагадаємо, промоутер назвав дату реваншу Усик - Джошуа.