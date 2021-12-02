Камбосос назвав потенційних суперників

Джерело - sport.ua.
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос не планує битися з Василем Ломаченком.
Про це розповів сам боксер.
"Тепер у мене є всі пояси. Я завжди бився на території суперників, тож точно знаю, що наступний бій відбудеться в Австралії. Я це заслужив.
Найбільший сенс бачу у поєдинку проти Девіна Хейні. Буду присутнім на його найближчому бою, подивимося, що він покаже".
Серед інших варіантів – Джервонта Девіс або Раян Гарсія. Бачу в цьому сенс", – сказав Камбосос.
Раніше, Камбосос сенсаційно переміг роздільним рішенням суддів абсолютного чемпіона світу Лопеса.