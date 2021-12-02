Камбосос назвав потенційних суперників

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос не планує битися з Василем Ломаченком.

Про це розповів сам боксер.

"Тепер у мене є всі пояси. Я завжди бився на території суперників, тож точно знаю, що наступний бій відбудеться в Австралії. Я це заслужив.

Найбільший сенс бачу у поєдинку проти Девіна Хейні. Буду присутнім на його найближчому бою, подивимося, що він покаже".

Серед інших варіантів – Джервонта Девіс або Раян Гарсія. Бачу в цьому сенс", – сказав Камбосос.