Лопес не буде проводити реванш за звання абсолютного чемпіона світу

Тренер Лопеса розповів про подальші плани колишнього чемпіона світу

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес не буде проводити бій-реванш з Джорджом Камбососом.

Про це заявив його батько та тренер Теофімо Лопес-старший.

"Реваншу не буде. Моя помилка, що так довго тримав сина у легкій вазі. Ми піднімемося у перший напівсередній, проведемо бій у лютому, а потім із Джошом Тейлором. Це нічого не змінює", - заявив тренер.

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"Усі знають, що Теофімо виграв у Камбососа. Усі були засмучені, гули під час озвучення рішення. Тупа поразка. Не мав зв'язуватися з DAZN, Top Rank", – сказав Лопес

Нагадаємо, Лопес програв Камбососу та втратив пояси.