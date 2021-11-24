Канело продовжує очолювати список найкращих боксерів незалежно від вагової категорії

Джерело - Чемпіон.

Після дострокової перемоги над Шоном Портером чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд піднявся на третє місце у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Про це повідомляє The Ring.

Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик зберіг другу позицію.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко залишився на 9-му місці.

ТОП-10 рейтингу P4P за версією The Ring:

1. Сауль Альварес

2. Олександр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Наоя Іноуе

5. Джош Тейлор

6. Еррол Спенс

7. Теофімо Лопес

8. Хуан Франциско Естрада

9. Василь Ломаченко

10. Казуто Іока

Нагадаємо, бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі може відбутися у 2022.