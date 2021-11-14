Тренер Вайта: Ділліан може перемогти будь-кого

Тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Ділліан Вайт (28-2, 18 КО) зможе перемогти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

Про це заявив тренер Вайта Ксавьє Міллер.

"Вайт може перемогти будь-кого. Багато хлопців, з якими боксував Тайсон Ф'юрі, не мають такого гарного джеба, як у Ділліана", - заявив тренер.

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"У Ділліана дуже сильна команда - пам'ятайте, що він дуже голодний до перемог. Ділліан не мав можливості боротися за титул чемпіона світу. Він дуже голодний і небезпечний боєць", - сказав Міллер.