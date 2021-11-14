 Тренер Вайта: Ділліан може перемогти будь-кого | Бокс | Champion.com.ua
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Тренер Вайта: Ділліан може перемогти будь-кого

Вчора 23:28 128 0
Тренер Вайта поділився думками щодо можливого бою з Тайсоном Ф'юрі
Тренер Вайта: Ділліан може перемогти будь-кого
#Вайт, #Ф'юрі, #Міллер

Джерело - talkSPORT.

Тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Ділліан Вайт (28-2, 18 КО) зможе перемогти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

Про це заявив тренер Вайта Ксавьє Міллер.

"Вайт може перемогти будь-кого. Багато хлопців, з якими боксував Тайсон Ф'юрі, не мають такого гарного джеба, як у Ділліана", - заявив тренер.

  АктуальноГірн: Вайт зможе перемогти Ф'юрі

"У Ділліана дуже сильна команда - пам'ятайте, що він дуже голодний до перемог. Ділліан не мав можливості боротися за титул чемпіона світу. Він дуже голодний і небезпечний боєць", - сказав Міллер.

Нагадаємо, Ф'юрі та Вайт чекають рішення WBC про бій.

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