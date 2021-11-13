Батько Ф’юрі: Тайсон був готовий до поєдинку з Вайлдером лише на 50%

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0, 22 КО) не був повністю готовий до поєдинку з Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 KO).

Про це розповів батько боксера Джон Ф'юрі.

"Я намагався зберігати позитивний настрій, але я знав правду, що Тайсон готовий лише на 50%. Тому що він мав надто багато проблем.

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У Тайсона був COVID- у липні, коли мав відбутися їхній поєдинок. Потім проблеми із новонародженою дочкою. Ви не можете отримати ясне уявлення про те, що він пережив і як, незважаючи ні на що, провів цей бій.

Проте, враховуючи те, що Тайсон мав досить тривалий простий, він вирішив вийти в ринг. Він був налаштований на війну. Було зрозуміло, що з огляду на його фізичний стан, треба забути про бокс. В результаті він просто став прямо перед своїм суперником.

Якщо згадати четвертий раунд, то Тайсон припустився простої помилки. Досвідчений боксер ніколи не зробив би цього. Він пішов прямо на свого суперника і пропустив цей правий удар. Раніше Тайсон ніколи не припустився б цієї помилки", – сказав Джон Ф’юрі.