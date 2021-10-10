Ф'юрі нокаутував Вайлдера у фантастичній битві

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) переміг нокаутом американця Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 КО) та захистив титул.

Ф'юрі - Вайлдер: Як це було

Боксери видали феєричний бій, часто забуваючи про захист. Уже в третьому раунді Ф'юрі відправив Вайлдера у важкий нокдаун. У наступному раунді уже сам Циганський король побував у нокдауні, з єдиною різницею - не в таких важких. Починаючи з 6 раунда американець все гірше й гірше почав працювати ногами, а британець почав боксувати більш виважено та прагматично. Лівий джеб Тайсона почав працювати на повну. Після сьомого раунда Вайлдер дуже важко стояв на ногах, більше нагадуючи людину, яка перебрала алкоголю. Американець боксував за рахунок характеру. Далі Ф'юрі лише збільшував свою перевагу. У десятому раунді Вайлдер знову побував у нокдауні, однак зумів продовжити поєдинок.

В одинадцятому раунді Ф'юрі таки відправив Вайлдера в нокаут.