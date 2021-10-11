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Ф'юрі розкрив секрет перемоги над Вайлдером

Сьогодні 21:54 306 0
Британський боксер - про здобуту перемогу над Вайлдером
Ф'юрі розкрив секрет перемоги над Вайлдером
#Вайлдер, #Ф'юрі

Джерело - Top Rank Boxing.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Вайлдера завдяки тому, що постався до бою дуже серйозно.

Про це заявив сам боксер.

"Я збираюся як слід розслабитися. Навіть не буду думати про бокс найближчим часом бо, як я вже говорив, я хочу як слід скуштувати цю перемогу. Минулого разу, після другого бою, я просто встав вранці і полетів назад додому, особливо і не святкував.

Весь цей час фанати списували Уайлдера з рахунків, і якби я почав робити те ж саме, дивитися йому за спину, то зараз ви б брали інтерв'ю не в мене, а у нього. Тому я ні разу не дозволив собі недооцінити його", - заявив Ф'юрі.

Раніше, батько Ф'юрі назвав наступного суперника Тайсона.

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