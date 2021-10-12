Британський суперважковаговик Ділліан Вайт готовий битися з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"У Ф'юрі є пояс. У Вайлдера був шанс битися зі мною протягом трьох років, але цього не сталося.

Сподіваюся, тепер WBC візьме до уваги мою позицію, і у Ф'юрі не залишиться вибору. Це буде масштабна битва для Британії.

Ф'юрі - непередбачуваний чоловік, який може сказати, що готовий. Я сподіваюся, що ми зможемо побитися, коли я переможу Валлін. Але з Ф'юрі складно щось спланувати. Я не чув від нього ні слова про бій зі мною", - зазначив Вайт.