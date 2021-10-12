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Вайт хоче битися з Ф'юрі

Сьогодні 19:25 171 0
Британський боксер сподівається вийти в ринг проти чемпіона WBC
Вайт хоче битися з Ф'юрі
Фото Getty Images
#Ф'юрі, #Вайт

Джерело - Sky Sports.

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт готовий битися з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"У Ф'юрі є пояс. У Вайлдера був шанс битися зі мною протягом трьох років, але цього не сталося.

Сподіваюся, тепер WBC візьме до уваги мою позицію, і у Ф'юрі не залишиться вибору. Це буде масштабна битва для Британії.

Ф'юрі - непередбачуваний чоловік, який може сказати, що готовий. Я сподіваюся, що ми зможемо побитися, коли я переможу Валлін. Але з Ф'юрі складно щось спланувати. Я не чув від нього ні слова про бій зі мною", - зазначив Вайт.

Раніше Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поділився думкою про майбутнє свого сина.

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