Красюк: Вайт стане для Ф'юрі важчим випробуванням, ніж Вайлдер

В особі Ділліана Вайта Тайсон Ф'юрі може отримати дуже серйозного оппонента.

Про це заявив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

"У бою з Отто Валліном я віддаю серйозну перевагу Ділліану Вайту. Хоча я пам'ятаю, як Отто бився з Ф'юрі і заподіяв йому серйозної шкоди. Якщо Вайт переможе, і Ф'юрі доведеться зустрітися з тимчасовим чемпіоном в особі Ділліана, то цей бій може виявитися складним для Тайсона.

Я вважаю, що це буде дійсно велика подія для Великої Британії, і сам по собі цей поєдинок може стати складним викликом для Тайсона Ф'юрі. Однозначно Вайт стане для нього більш важким випробуванням, ніж Вайлдер", - сказав Красюк.