Джошуа назвав ключову причину поразки від Усика

Британський боксер Ентоні Джошуа обрав хибний стиль на бій з українцем Олександром Усиком.

Про це розповів сам боксер.

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"Бій з Усиком показав, що поєдинки роблять стилі, а я вибрав у цьому бою неправильний стиль. Не можна сказати, що наступного разу я піду на Усика і битимуся, як божевільний, але в мене є сильні сторони, які створять йому і багатьом іншим багато проблем", - сказав Джошуа.

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