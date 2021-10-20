Джошуа шукає нового тренера для підготовки до реваншу з Усиком

До поєдинку з Олександром Усиком Джошуа готував Роб Маккракен

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) шукає нового тренера після поразки в поєдинку з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це повідомив журналіст Майк Бенсон.

Інформацію про це підтвердив американський тренер Ронні Шилдс, який працював з Джошуа цього тижня.

Шилдс раніше тренував чемпіона WBC у середній вазі Джермалла Чарло і кубинця Гільєрмо Рігондо.

До поєдинку з Олександром Усиком Джошуа готував Роб Маккракен.

Нагадаємо, Ф'юрі знайшов причину поразки Джошуа від Усика.