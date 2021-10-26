Джерело - The Ring.
Брати Віталій та Володимир Кличко потрапили до п'ятірки найкращих українських боксерів у історії.
Про це заявив головний редактор видання The Ring Даг Фішер.
"1-й - Василь Ломаченко, 2-й - Олександр Усик, 3-й - Володимир Кличко, 4-й - Віталій Кличко, 5-й - Луїс "Кід" Каплан", - заявив журналіст
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"Ви, мабуть, не знайомі з Капланом, але він народився у Києві у 1901 році, переїхав до Коннектикуту, коли був дитиною, почав займатися боксом, перейшов у професіонали в підлітковому віці і виграв титул у напівлегкій вазі у 1925 році".
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"Каплан був занесений до Міжнародної зали боксерської слави посмертно у 2003 році. За свою 15-річну професійну кар'єру він здобув 109 перемог, включаючи звитяги над колегами із Зали слави Біллі Петроллем, Баттлінгом Баталіно та Семмі Манделлом", - сказав Фішер.