Брати Віталій та Володимир Кличко потрапили до п'ятірки найкращих українських боксерів у історії.

Про це заявив головний редактор видання The Ring Даг Фішер.

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"Ви, мабуть, не знайомі з Капланом, але він народився у Києві у 1901 році, переїхав до Коннектикуту, коли був дитиною, почав займатися боксом, перейшов у професіонали в підлітковому віці і виграв титул у напівлегкій вазі у 1925 році".