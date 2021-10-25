Ексчемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зосереджений на реванші з Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Джошуа не відмовився від послуг тренера Роба Маккракена, але ще не вирішив, чи варто брати іншого наставника. Ентоні шукає можливість стати краще, вже готується до реваншу.

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Хоче максимально підготуватися, не залишити без уваги жодного аспекту.

Розмови про те, що варто відступити і провести проміжний бій? Точно ні. Ніколи. Він здоровий і готовий до бою. Зосереджений тільки на реванші, хоче тільки ще один бій проти Усика", - сказав Гірн.