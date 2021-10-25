Ф'юрі дізнався імена потенційних суперників

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі проведе наступний поєдинок навесні 2022 року проти Ділліан Вайт або Джо Джойса.

Про це заявив промоутер британця Боб Арум.

"Я постійно спілкуюся з Тайсоном. Він безумовно не збирається йти з боксу. Питання в тому, коли він буде битися в наступний раз. Я міг би припустити, що, напевно, в березні.

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Вайт не є обов'язковим претендентом. Він зобов'язаний битися з Отто Валліном, а там подивимося. Я хочу, щоб в березні Ф'юрі провів бій у Британії і гадаю, що серед потенційних суперників можуть бути Ділліан Вайт або Джо Джойс", - розповів Арум.