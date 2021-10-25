Узбецький боксер не може спрогнозувати переможця в цьому двобої

Джерело - Tru School Sports.

Можливий поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та володарем поясів WBA, WBO і IBF Олександром Усиком буде рівним.

Про це заявив узбецький боксер Тимур Ібрагімов.

"Це дуже цікавий бій для мене. Неважливо, наскільки хороший боєць з точки зору фізики або техніки, якщо його стиль тобі підходить, то ти його переможеш. Якщо його стиль виявиться для тебе невідповідним, то ти будеш виглядати погано", - заявив боксер.

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"Стиль Ф'юрі - це постійний тиск і агресивні удари. Можливо, це не нокаутуючі, але дуже важкі удари. Я не знаю, хто переможе. Дам 50 на 50. У поєдинку цих двох хлопців я даю рівні шанси", - сказав Ібрагімов.

Нагадаємо, Ф'юрі знайшов причину поразки Джошуа від Усика.