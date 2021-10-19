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Ф'юрі знайшов причину поразки Джошуа від Усика

Сьогодні 16:29 448 0
Джон Ф’юрі прокоментував поразку Ентоні Джошуа
Ф'юрі знайшов причину поразки Джошуа від Усика
Фото - gettyimages
#Джошуа, #Усик

Джерело - espreso.tv.

Британському боксеру Ентоні Джоуша у програному українцю Олександру Усику поєдинку не вистачило характеру, яким володіють британець Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Вайлдер. 

Про це розповів Джон Ф’юрі - батько британського суперважковаговика Тайсон Ф'юрі.

"Вам варто подивитися на мову тіла Джошуа після поразки від Усика. Навіть в тому, як він сидить на стільці, було помітно - воїни так себе не поводять. Якщо взяти мого сина або Деонтея Вайлдера, то вони ніколи не схиляють голову. Коли Вайлдер програв Тайсону, він віддав все. Він ледве сидів на стільці, мені здається, був в напівнепритомному стані.

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Джошуа робить все, що може. Просто у нього немає навіть чверті того характеру та волі, які є у мого сина або Вайлдера. Ентоні був хорошим чемпіоном, але він ніколи не поб'є Тайсона і Деонтея", - переконаний Джон Ф'юрі. 

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