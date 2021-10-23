Арум: Усик в реванші переможе Джошуа ще жорсткіше

Усик занадто швидкий і розумний для британця, на думку Арума

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) є фаворитом у реванші проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Я думаю, що Ентоні Джошуа може найняти навіть шість тренерів, якщо він вважає, що йому буде краще. Джошуа може найняти будь-якого тренера, але це не допоможе перемогти йому Олександра Усика. Усик занадто швидкий для нього і дуже розумний. Джошуа потрібні роки, щоб навчитися битися проти шульги", - заявив промоутер.

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"Моя думка залишається незмінною - Усик в наступному бою переможе Джошуа ще жорсткіше, незалежно від того, хто буде його тренером. Це моя думка. Я можу помилятися, але я дійсно так думаю", - сказав Арум.

Нагадаємо, Джошуа поїхав в США шукати тренера.