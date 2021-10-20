Бій Вайта і Валліна скасований через травму Ділліана

Джерело - The Sun.
Бій тимчасового чемпіона WBC у суперважкій вазі Ділліана Вайта (28-2, 18 КО) з шведським боксером Отто Валліном (22-1, 14 KO) скасований.
Про це повідомляє The Sun.
Вайт отримав травму плеча на тренуванні і не зможе брати участь у поєдинку.
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Поки невідомо, чи відбудуться бої андеркарда або ж все подію скасують.
Поєдинок повинен був відбутися 30 жовтня.
Нагадаємо, що Вайт - обов'язковий претендент на пояс WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.