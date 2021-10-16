Визначилася нова можлива дата бою Лопес - Камбосос

Matchroom і DAZN приймуть остаточне рішення на вихідних

Джерело - Чемпіон.

Визначилася можлива дата поєдинку між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) і австралійцем Джорджем Камбососом-молодшим (19-0, 10 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

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Бій може відбутися 27 листопада.

"Чемпіонський поєдинок у легкій вазі між Теофімо Лопесом і Джорджем Камбососом перенесений на 27 листопада після того, як DAZN втратили бій Раяна Гарсії і Джозефа Діаса. Matchroom і DAZN приймуть остаточне рішення на вихідних", - написав Коппінджер.

Спочатку суперники повинні були зустрітися в рингу в червні, але через коронавірус у американця бій перенесли на серпень, а пізніше і зовсім - на жовтень. Після відмови компанії Triller від проведення поєдинку права на його організацію перейшли до Matchroom Boxing, а бій отримає нову дату.