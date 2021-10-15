Лопес-старший: Ломаченко виграє у Коммі

Тренер і батько Теофімо Лопеса вважає, що в українця немає

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) має перемогти Річарда Коммі (30-3-0, 27 KO).

Про це заявив тренер і батько абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший.

"Ми билися з справжнім чемпіоном - Ком. Він сильний боєць, але ми виграли у нього за два раунди. Ломаченко б'ється з тими, кого ми вже побили. Я всім казав, що він переможе Накатані в сьомому раунді. Зараз я говорю, що він поб'є Коммі", - заявив фахівець.

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"Я всім казав, що ніхто не переможе Ломаченко в легкій вазі. Щоб зробити це, треба бути дуже розумним. Але в цій ваговій категорії нікого такого я не бачу. Він навіть не помітить Ком. Можливо, Ломаченко навіть зупинить його. Давайте подивимося, що станеться, але в цьому поєдинку я вибираю Ломаченко", - сказав Теофімо Лопес-старший.

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