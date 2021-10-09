Стала відома нова дата бою Лопес - Камбосос

Сторони обговорюють нові умови проведення поєдинку

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес може провести поєдинок проти Джорджа Камбососа 13 листопада.

Про це заявив сам Лопес.

"Все вимагає часу, я з нетерпінням чекаю 13 листопада. Поки що це непідтверджена дата, але ми її обговорюємо. 13 листопада з Едді Хирний і DAZN на арені Madison Square Garden", - сказав Лопес.

Спочатку суперники повинні були зустрітися в рингу в червні, але через коронавірусу у американця бій перенесли на серпень, а пізніше і зовсім - на жовтень. Після відмови компанії Triller від проведення поєдинку права на його організацію перейшли до Matchroom Boxing, а бій отримає нову дату.

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