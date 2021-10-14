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Лопес: Однозначно ніякого реваншу з Ломаченком

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Абсолютний чемпіон не зацікавлений у другому поєдинку з українцем
Лопес: Однозначно ніякого реваншу з Ломаченком
Фото Getty Images
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - World Boxing News.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес не збирається проводити повторний поєдинок з Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Однозначно ніякого реваншу з Ломаченко не буде. Якби я програв, вони б ніколи не дали мені реванш. Можливо, в разі поразки я б отримував 100 тисяч доларів, виступав би в андеркарді, і все забули б про мене.

Все сталося так, як є, я переміг. Я став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі в епоху чотирьох поясів. Тепер головне полягає в тому, щоб робити справи більше і краще", - зазначив Лопес.

Раніше Ломаченко домовився про бій проти Коммі.

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