Лопес: Однозначно ніякого реваншу з Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес не збирається проводити повторний поєдинок з Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Однозначно ніякого реваншу з Ломаченко не буде. Якби я програв, вони б ніколи не дали мені реванш. Можливо, в разі поразки я б отримував 100 тисяч доларів, виступав би в андеркарді, і все забули б про мене.

Все сталося так, як є, я переміг. Я став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі в епоху чотирьох поясів. Тепер головне полягає в тому, щоб робити справи більше і краще", - зазначив Лопес.