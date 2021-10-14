Ф'юрі: Не впевнений, що мені варто знову виходити на ринг

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі має намір відпочити від боксу.

Про це він розповів порталу The Telegraph.

"Що далі? Виносити сміття, водити дітей до школи, робити різну роботу по дому. Звичні такі домашні клопоти. Прийняв рішення на цілий місяць відмовитися від будь-яких тренувань і просто насолоджуватися життям", - заявив британець.

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"За контрактом у мене залишився всього один бій з Top Rank і ESPN. Що це буде за бій? Побачимо. Я не думаю зараз про бокс. І я не впевнений, що мені варто знову виходити на ринг. Так що поки що не готовий обговорювати своє майбутнє", - сказав Ф'юрі