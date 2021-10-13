Вайлдер отримав шестимісячне відсторонення від боїв

Американський боксер зламав руку в поєдинку проти Ф'юрі

Колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера на півроку усунули від боксу після бою з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє Independent.

Поєдинок відбувся у Лас-Вегасі і завершився перемогою Ф'юрі нокаутом в 11-му раунді.

Після сутички Вайлдер потрапив до лікарні з переломом руки. Медики заборонили американцеві виходити в ринг в найближчі півроку. Ф'юрі, в свою чергу, відсторонений від боїв на 45 днів.

Завдяки перемозі британець зберіг чемпіонський пояс за версією WBC в суперважкій вазі.

Нагадаємо, Ф'юрі обійшов Усика в рейтингу найкращих важковаговиків світу.