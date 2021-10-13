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Руїс хоче провести бій з Ф'юрі
Фото Getty Images
#Руїс, #Вайлдер

Джерело - fightnews.info.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс хоче провести бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"Це був приголомшливий бій Ф'юрі - Вайлдер. Обидва бійці йшли ніздря в ніздрю. Один впустив другого, потім другий впустив першого. Це був дивовижний поєдинок. Вони показали, що у них серця воїнів і левів. Деонтей Вайлдер виконав приголомшливу роботу. Шальки терезів хиталися туди-сюди, але я радий, що Тайсон отримав перемогу.

Безумовно, я хочу побитися з ними. Заради цього я й відвідав їх поєдинок. Я просто чекаю, коли все усунуть один одного, а потім я прийду. Ф'юрі належить саме той титул, якого я чекаю. У мене були всі пояси, крім WBC, так що я полюю за ним", - сказав Руїс.

У 2019 Руїс завоював пояси WBA, WBO і IBF, сенсаційно перемігши Ентоні Джошуа. Згодом Енді програв англійцю в реванші.

Раніше, Ф'юрі розкрив секрет перемоги над Вайлдером.

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