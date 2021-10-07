Все через конфлікт між платформою Triller і боксерами

Поєдинок між чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 KO) і претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) буде знову перенесено.

Про це повідомляє Fight Hype.

Спочатку очікувалося, що зустріч відбудеться 16 жовтня, але незабаром вона отримає іншу дату.

Thriller більше не займається організацією бою. Тепер боєм займеться компанія, яка встановила другу суму після Triller - Matchroom. Боб Арум розмовляв з Едді Гірном, і той сказав, що організовує цей бій в США в листопаді або грудні.

Нагадаємо, що Triller витратила на розкрутку поєдинку понад 10 млн доларів, але потім припинила займатися боєм через декілька переносів.

Раніше, Теофімо Лопес заявив, що ганець Річард Коммі здатен перемогти українця Василя Ломаченка.