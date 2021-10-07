Лопес: Коммі здатен спіймати Ломаченка

Джерело - Чемпiон.

Американський боксер Теофімо Лопес заявив, що ганець Річард Коммі здатен перемогти українця Василя Ломаченка.

Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою

Про це він заявив у інтерв'ю FightHype.

За словами Лопеса, український боксер всіляко намагається отримати реванш з ним, однак навіть Коммі, якого американець нокаутував у 2019 році, здатен його зупинити.