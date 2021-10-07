Лопес: Коммі здатен спіймати Ломаченка

Джерело - Чемпiон.
Американський боксер Теофімо Лопес заявив, що ганець Річард Коммі здатен перемогти українця Василя Ломаченка.
Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою
Про це він заявив у інтерв'ю FightHype.
За словами Лопеса, український боксер всіляко намагається отримати реванш з ним, однак навіть Коммі, якого американець нокаутував у 2019 році, здатен його зупинити.
"Це відмінно. Ломаченко, вперед, роби те, що ти повинен зробити. Знаю, що ти намагаєшся дістатися до мене, але ти вже мені програв. Безумовно, Коммі здатен спіймати Ломаченка. Річард володіє важким ударом", - сказав Лопес.