Володимир Кличко: Усик увійшов в історію

Джерело - Чемпiон.
У Ентоні Джошуа ще є час, щоб повернутися на вершину світового боксу.
Усик вийшов на бій з Джошуа у рукавичках зі спеціальними надписами
Про це сказав один з найкращих боксерів в історії суперважкої ваги Володимир Кличко.
"Я пам'ятаю, коли свого часу програв два бої протягом року практично поспіль у 2004 році. Але потім я повернувся, набрав форму і став одним з найбільш "довгоживучих" чемпіонів. У Джошуа, безумовно, ще є час. Вся річ у тім, як він подолає цей виклик.
Я спостерігав, як Олександр виграв своє олімпійське золото, а Ентоні - своє. Тепер, бувши непереможеним протягом такого тривалого часу і вигравши всі титули в першій важкій, а також ставши чемпіоном в суперважкій вазі, Усик увійшов в історію. Цей хлопець особливий", - сказав Кличко.