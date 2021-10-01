Володимир Кличко: Усик увійшов в історію

Джерело - Чемпiон.

У Ентоні Джошуа ще є час, щоб повернутися на вершину світового боксу.

Усик вийшов на бій з Джошуа у рукавичках зі спеціальними надписами

Про це сказав один з найкращих боксерів в історії суперважкої ваги Володимир Кличко.