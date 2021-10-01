Джерело - Чемпіон.

34-річний український боксер Олександр Усик вийшов на поєдинок із 31-річним британцем Ентоні Джошуа у спеціальних рукавичках.

Рукавички були білими з кольоровими великими пальцями. Великий палець на лівій рукавичці був пофарбований у синій з надписом "SIMFEROPOL", а великий палець правої - у жовтий з надписом "UKRAINE". Усик - уродженець Сімферополя.

Синьо-жовтий - кольори українського національного прапора. Надпис можна прочитати як "Сімферополь - Україна" ще й тому, що Усик - шульга.

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Усик переміг Джошуа одностайним рішенням суддів, завоювавши титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, якими володів британець.

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