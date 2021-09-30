Промоутер впевнений у можливості проведення бою Джошуа - Ф'юрі

Бій може відбутися навіть без титулів

Джерело - Sky Sports.

Промоутер TopRank Тодд Дебеф впевнений, що поєдинок Тайсон Ф'юрі - Ентоні Джошуа все ще може відбутися.

Про це заявив сам промоутер.

"Завжди є можливість провести цей бій, тому що у Ф'юрі і Джошуа є велика кількість уболівальників. І поки у боксерів є вболівальники, поєдинок завжди може бути організований. Думаю, рано чи пізно Ф'юрі і Джошуа поб'ються. За яких обставин? Подивимося", - сказав Дебеф.

Зараз Ф'юрі володіє титулом WBC і готується до бою проти Деонтея Вайлдера. Джошуа готується до реваншу з Олександром Усиком.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Раніше, промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.