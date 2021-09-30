 Лопес: Джошуа завжди повертається після поразок | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Джошуа завжди повертається після поразок

Вчора 23:09 224 0
Теофімо оцінив виступ боксерів у поєдинку
Лопес: Джошуа завжди повертається після поразок
#Лопес, #Джошуа, #Усик

Джерело - Behind The Gloves.

Олександр Усик та Ентоні Джошуа показали видатний бій, в якому більше хотів перемогти українець.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес.

"Це був крутий поєдинок. Подивіться, як вони це зробили, як змагалися. Це два великі воїни, два великі чемпіони з великою силою волі, які вийшли та влаштували битву. Респект Джошуа за те, що він продовжував битися, йшов вперед і не здавався, попри те, що моментами його трохи перебивали. І респект Усику за те, що дотримувався свого плану на бій. Останній раунд показав, хто хотів перемогти трохи більше.

Гірн говорить про опції реваншу, і вони знову поб'ються. Думаю, буде цікаво на це подивитися, тому що Джошуа завжди повертається після поразок, вносить корективи і перемагає", - сказав Лопес.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Раніше, промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.

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