Лопес: Джошуа завжди повертається після поразок

Олександр Усик та Ентоні Джошуа показали видатний бій, в якому більше хотів перемогти українець.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес.

"Це був крутий поєдинок. Подивіться, як вони це зробили, як змагалися. Це два великі воїни, два великі чемпіони з великою силою волі, які вийшли та влаштували битву. Респект Джошуа за те, що він продовжував битися, йшов вперед і не здавався, попри те, що моментами його трохи перебивали. І респект Усику за те, що дотримувався свого плану на бій. Останній раунд показав, хто хотів перемогти трохи більше.

Гірн говорить про опції реваншу, і вони знову поб'ються. Думаю, буде цікаво на це подивитися, тому що Джошуа завжди повертається після поразок, вносить корективи і перемагає", - сказав Лопес.