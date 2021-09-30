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Ф'юрі: Усик відмінно виконав свою роботу

Сьогодні 18:39 741 0
Чемпіон відреагував на перемогу Усика над Джошуа
Ф'юрі: Усик відмінно виконав свою роботу
#Ф'юрі, #Усик, #Джошуа

Джерело - Mirror.

Чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі не дуже цікавив результат бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам боксер

"Усик відмінно виконав свою роботу. Він зробив те, що повинен був зробити. Джошуа тепер повинен робити те, що повинен. Я не можу сказати, що мені все це зараз цікаво, тому, що мені належить зустрітися з Вайлдером.

Можу сказати одне, хто б не був наступним моїм суперником, я розберуся з ним, як і з 31 бійцем перед цим", - зазначив Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Раніше, промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.

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