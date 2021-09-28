 Усик: Не знаю, що має статися, щоб я в рингу думав про суддів | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Не знаю, що має статися, щоб я в рингу думав про суддів

Сьогодні 20:39 433 0
Український боксер зосереджений тільки на своїх виступах
Усик: Не знаю, що має статися, щоб я в рингу думав про суддів
Фото Getty Images
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Боксер Олександр Усик у ринзі зосереджений лише на своїх діях та ударах суперника.

Про це заявив сам український боксер.

"Я не можу оцінювати суддів. Як я можу їх судити, якщо я не суддя? Це їхня справа, рішення. Організація призначає їх.

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Я робив свою роботу, що вимагали від мене. В останньому раунді я почав активно робити свої дії, але точно не думав про суддів. Не знаю, що має статися, щоб в рингу думати про суддів, коли отримуєш міцні удари. Думав про те, як діяти, нанести удар, не залишитися в рингу, не пропустити на зустріч, зробити крок назад - ось це було в голові. Але про суддів взагалі не думав", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24-1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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