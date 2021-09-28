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Усик розповів про участь Анатолія Ломаченка у бою з Джошуа

Сьогодні 18:25 418 0
Усик дякує фахівцю за допомогу
Усик розповів про участь Анатолія Ломаченка у бою з Джошуа
#Усик, #Джошуа, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Фахівець Анатолій Ломаченко постійно був на зв'язку з Олександром Усиком під час його підготовки до бою з Ентоні Джошуа. 

Про це заявив сам український боксер.

"Анатолій Миколайович завжди в темі. Є процесор, що працює, а є той, хто зробив цей процесор. Я постійно був на зв'язку з ним, він був в моєму тренувальному таборі і коли він не міг там бути присутнім, то ми були на зв'язку. Але він більше з Юрієм Івановичем був на зв'язку.

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У момент суботнього вечора ми дуже довго з ним розмовляли, і він давав інформацію про те, що потрібно робити. Анатолій Миколайович дуже багато для цього робить. Але залишається осторонь, оскільки не меркантильний і до всіх цих мирських речей, які нам потрібні, він грамотно до них відноситься і намагається бути від них подалі", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24-1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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